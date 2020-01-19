Фавр – о феерическом дебюте Холанда за Боруссию Д: Он должен играть еще лучше

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал дебют нападающего Эрлинга Холанда в Бундеслиге.

"Он сразу же показал свои сильные стороны, побежал вперед и, конечно, забил три гола, что невероятно. Он хорошо перемещается между линиями, что дает нам больше свободы в атаке. Эрлинг вчера очень хорошо справился, но у него все еще есть потенциал для прогресса. Он должен играть еще лучше. Это самое важное.

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Готов ли Холанд играть с первых минут? Игроки всегда говорят, что они готовы. Но Эрлинг не тренировался весь декабрь, потому что был травмирован и не мог много работать в нашем тренировочном лагере в течение трех или четырех дней. Вчера он не был готов играть 90 минут. Посмотрим, изменится ли ситуация в пятницу в поединке с Кельном", – цитирует Фавра официальный сайт немецкого клуба.

Напомним, во вчерашнем матче 18 тура Бундеслиги против Аугсбурга Холанд вышел на замену на 56 минуте матча при счете 3:1 в пользу соперника "шмелей". В итоге норвежский форвард оформил хет-трик, а Боруссия победила со счетом 5:3.

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