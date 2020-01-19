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Фавр – о феерическом дебюте Холанда за Боруссию Д: Он должен играть еще лучше

14:59 63 Читати українською
Фавр – о феерическом дебюте Холанда за Боруссию Д: Он должен играть еще лучше
Эрлинг Холанд и Люсьен Фавр / Eurosport

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал дебют нападающего Эрлинга Холанда в Бундеслиге.

34’ Флориан Нидерлехнер
46’ Марко Рихтер
55’ Флориан Нидерлехнер
 
Юлиан Брандт 49’
Эрлинг Холанд 59’
Джейдон Санчо 61’
Эрлинг Холанд 71’
Эрлинг Холанд 79’
34’ Флориан Нидерлехнер
46’ Марко Рихтер
49’ Юлиан Брандт
55’ Флориан Нидерлехнер
59’ Эрлинг Холанд
61’ Джейдон Санчо
71’ Эрлинг Холанд
79’ Эрлинг Холанд

"Он сразу же показал свои сильные стороны, побежал вперед и, конечно, забил три гола, что невероятно. Он хорошо перемещается между линиями, что дает нам больше свободы в атаке. Эрлинг вчера очень хорошо справился, но у него все еще есть потенциал для прогресса. Он должен играть еще лучше. Это самое важное.

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Готов ли Холанд играть с первых минут? Игроки всегда говорят, что они готовы. Но Эрлинг не тренировался весь декабрь, потому что был травмирован и не мог много работать в нашем тренировочном лагере в течение трех или четырех дней. Вчера он не был готов играть 90 минут. Посмотрим, изменится ли ситуация в пятницу в поединке с Кельном", – цитирует Фавра официальный сайт немецкого клуба.

Напомним, во вчерашнем матче 18 тура Бундеслиги против Аугсбурга Холанд вышел на замену на 56 минуте матча при счете 3:1 в пользу соперника "шмелей". В итоге норвежский форвард оформил хет-трик, а Боруссия победила со счетом 5:3.

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Германия Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Аугсбург - Боруссия Дортмунд Люсьен Фавр Люсьен Фавр
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