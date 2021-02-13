Залаэгерсег не смог удержать хотя бы ничью в матче 21-го тура чемпионата Венгрии против Кишварды. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии 2020/21, 21-й тур

Кишварда – Залаэгерсег – 2:1

Голы: Бумба, 25, Хорват, 90+4 – Фаворов, 50

Удаление: Футач, 75 (Залаэгерсег)

Кишварда вышла вперед благодаря достаточно курьезному голу Бумба – ему помог рикошет от защитника. Впрочем, Залаэгерсег отыгрался после перерыва благодаря Фаворову, который в касание замкнул прострел с левого фланга.

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Ближе к концу встречи команда украинца осталась в меньшинстве – Футач получил вторую желтую карточку. Игра шла к ничьей, однако Кишварда вырвала победу благодаря шедевру Хорвата – тот после передачи с фланга первым касанием подвел мяч вверх, а вторым пробил через себя в девятку.

Таким образом, Кишварда набрала 31 очко и поднялась на 4 место, а Залаэгерсег с 22 пунктами остался десятым.

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Решающий гол Хорвата: