Чемпионат Венгрии, 3 тур

Залаэгерсег – Академия Пушкаша – 1:2 (игру остановили на 69-й минуте)

Голы: Шкрибек, 13 – Фаворов, 54, Пулжич, 67

Артем Фаворов прошлый сезон провел в составе Залаэгерсега на правах аренды. Вернувшись в Академию Пушкаша, украинец в первом же очном матче забил своей бывшей команде. Это дебютный гол Фаворова в нынешнем сезоне. Видео забитого мяча, смотрите по этой ссылке.

Соболь отдал ассист в роскошной атаке и заработал удаление – Брюгге разгромно победил

Однако матч стал памятным из-за ужасного ливня. На 69-й минуте арбитру пришлось забрать команды с поля. Игру так и не удалось возобновить. Фото и видео со стадиона больше напоминают кадры фильма об апокалипсисе, чем очередной поединок чемпионата Венгрии. Отмечается, что судьбу матча местная федерация определит позже.