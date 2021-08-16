Фаворов забил своей бывшей команде, но матч не доиграли из-за сильного ливня – жуткие кадры
Украинский полузащитник Артем Фаворов забил дебютный гол в нынешнем сезоне.
Чемпионат Венгрии, 3 тур
Залаэгерсег – Академия Пушкаша – 1:2 (игру остановили на 69-й минуте)
Голы: Шкрибек, 13 – Фаворов, 54, Пулжич, 67
Артем Фаворов прошлый сезон провел в составе Залаэгерсега на правах аренды. Вернувшись в Академию Пушкаша, украинец в первом же очном матче забил своей бывшей команде. Это дебютный гол Фаворова в нынешнем сезоне. Видео забитого мяча, смотрите по этой ссылке.
Соболь отдал ассист в роскошной атаке и заработал удаление – Брюгге разгромно победил
Однако матч стал памятным из-за ужасного ливня. На 69-й минуте арбитру пришлось забрать команды с поля. Игру так и не удалось возобновить. Фото и видео со стадиона больше напоминают кадры фильма об апокалипсисе, чем очередной поединок чемпионата Венгрии. Отмечается, что судьбу матча местная федерация определит позже.