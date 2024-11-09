Чемпионат Венгрии, 13 тур

Залаэгерсег – Академия Пушкаша – 4:2

Голы: Мим, 31, Киш, 32, Круазе, 37, 68 – Стронати, 41, Фаворов, 74

Академия Пушкаша имела шанс выйти на первое место в турнирной таблице, но неожиданно проиграла Залаэгерсегу, который до этого тура вообще находился в зоне вылета. При чем проиграла громко, находилась в шаге от разгрома.

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Нам этот матч интересен, потому что первый гол в этом сезоне в чемпионате забил Артем Фаворов. Украинский легионер гостей точным ударом завершил великолепную комбинацию команды – разыграли просто образцово.

Кстати, Залаэгерсег – это бывшая команда Фаворова. Артем любит ей донимать, за 12 матчей забил два гола и отдал два ассиста. Это один из лучших показателей результативности хавбека в поединках против одного соперника.