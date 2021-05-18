"Если ты играешь, то отношение хорошее. Не играешь – тогда, мол, чего ты сюда приехал, отбираешь хлеб у венгров. Нет такого, чтобы пылинки с легионеров сдували.

Фаворов классным голом приложился к разгромной победе Залаэгерсега – жертвой стал один из лидеров первенства

Читал интервью Пятова, и он рассказывал, как с легионерами сюсюкаются в Украине. В Венгрии ты должен доказать, что лучше местного футболиста, нет – до свидания. Но все справедливо. Если ты сильнее, будешь играть", – цитирует Артема FanDay.

Напомним, что в новой команде Фаворов провел 28 матчей, забив 8 голов и отдав 1 результативную передачу. Залаэгерсег занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Права на украинца принадлежат Академии Пушкаша, она находится на 2 позиции.

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