Украинский полузащитник венгерского клуба Артем Фаворов рассказал об интересе к своей персоне со стороны других команд.

"Пока я игрок Академии Пушкаша. Разговоры о других командах есть, в том числе и из Украины, но пока это только разговоры.

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Варианты есть, но конкретики не было. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Меня в Пушкаше тоже все устраивает. Мы хорошо начали чемпионат, я играю, хочется помогать команде дальше", – сказал Фаворов в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Артём перебрался в Академию Пушкаша в январе 2020-го. Летом того же года перешел в годовую аренду в Залаэгерсег. В текущем сезоне провел за Академию 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 650 тысяч евро.

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