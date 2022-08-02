Украинский защитник Денис Фаворов продолжит свою карьеру за границей. 31-летний футболист стал игроком клуба Вечиста, сообщает официальный сайт польской команды.

Двое украинцев перешли в чемпионат Польши – воспитанник Динамо и экс-звезда Десны и Львова

Защитник подписал с представителем 4-го по силе дивизиона контракт сроком 2 года с возможностью пролонгации еще на один сезон. Украинец выбрал себе футболку с номером 45. Ранее сообщалось, что Денисом интересовался представитель Экстраклясы – Корона. В последнее время игрок тренировался с любительским клубом Осадник из Мыслибужа.

Напомним, Фаворов – воспитанник киевского Арсенала. Успел поиграть за черкасские Славутич и Днепр, Полтаву, Десну и Зарю. В прошлом сезоне сыграл за луганцев 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

К слову, у клуба Вечиста очень богатый владелей. Там часто завершают свою карьеру звезды польского футбола и, в частности, экс-игроки "Кадры".

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