Фаворов: Положить Роналду на лопатки – вообще без проблем

Полузащитник Десны Денис Фаворов озвучил амбициозное желание в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

"Уже играем в тишине. Любая поддержка – приятная. Конечно, хотелось бы, чтобы больше наших болельщиков смогли посещать стадионы. Надеюсь, вскоре так и будет. Поддержка болельщиков чувствуется.

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Будет ли провалом, если Десна не станет второй? Та нет. Мы уже, считаю, выполнили задание, перевыполнили. От матча к матчу стараемся победить, посмотрим, как сыграем в последних матчах.

Кого хотел бы в соперники из первой корзины Лиги чемпионов? Наверное, Ювентус. С детства болею за этот клуб. И любая английская команда. Я этот футбол смотрю, мне нравится. Просто испытать себя. Положить Роналду на лопатки? Вообще без проблем", – поделился Фаворов в комментарии Football Hub.

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