toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Фаворов: Положить Роналду на лопатки – вообще без проблем

22:19 - Читати українською
Фаворов: Положить Роналду на лопатки – вообще без проблем
Денис Фаворов / фото ФК Шахтер

Полузащитник Десны Денис Фаворов озвучил амбициозное желание в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

"Уже играем в тишине. Любая поддержка – приятная. Конечно, хотелось бы, чтобы больше наших болельщиков смогли посещать стадионы. Надеюсь, вскоре так и будет. Поддержка болельщиков чувствуется.

Миколенко попал на радары Манчестер Сити – Цыганык рассказал, при каких условиях Динамо может продать своего таланта

Будет ли провалом, если Десна не станет второй? Та нет. Мы уже, считаю, выполнили задание, перевыполнили. От матча к матчу стараемся победить, посмотрим, как сыграем в последних матчах.

Кого хотел бы в соперники из первой корзины Лиги чемпионов? Наверное, Ювентус. С детства болею за этот клуб. И любая английская команда. Я этот футбол смотрю, мне нравится. Просто испытать себя. Положить Роналду на лопатки? Вообще без проблем", – поделился Фаворов в комментарии Football Hub.

Заря, Динамо или Десна – кто попадет в ЛЧ, все расклады на финиш УПЛ и плохая примета для киевлян

blog_ava
Заря, Динамо или Десна – кто попадет в ЛЧ, все расклады на финиш УПЛ и плохая примета для киевлян
18:09
9460
Теги
Ювентус Ювентус Десна Десна Лига чемпионов Криштиану Криштиану Роналду Денис Денис Фаворов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
48
мин
Челси
22:15
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук