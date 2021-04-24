Залаэгерсег вырвал победу над Академией Пушкаша в рамках 31-го тура венгерского первенства – один из голов в активе Артема Фаворова. Смотрите видео гола украинца и читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии 2020/21, 31-й тур

Академия Пушкаша – Залаэгерсег – 1:4

Голы: Комароми, 10 – Фаворов, 13, Тайти, 75, Футач, 88, 90+2

Команды выдали результативный начало встречи – Комароми красивым ударом в угол ворот вывел Академию Пушкаша вперед, но уже через 3 минуты Фаворов выровнял положение, точно пробив в касание с левой. Этот гол стал уже седьмым в составе Залаэгерсега. Интересно, что права на украинца принадлежат как раз Академии Пушкаша.

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До перерыва команды больше не забивали, а вот концовка матча была полностью за гостями. Гол Тайти, а потом еще и дубль Футача принесли разгромную победу Залаэгерсегу.

Таким образом, команда Фаворова набрала 36 очков и удержалась на 9 месте, Академия Пушкаша осталась второй с 55 очками в активе.

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Видео гола Фаворова на 0:44: