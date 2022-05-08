Венгрия, 32-й тур

Дебрецен – Академия Пушкаша – 1:1

Голы: Боди, 34 – Фаворов, 63

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В очередном туре венгерского первенства Академия Пушкаша сумела отвоевать ничью в матча с Дебреценом. Героем стал украинский полузащитник Артем Фаворов, которому после перерыва удалось восстановить статус-кво и принести своей команде важное очко. К слову, еще один представитель гостей – арендованный у луганской Зари форвард Захедитабар Шахаб – провел на поле всего 42 минуты и был заменен.

Ничья позволила Академии остаться на второй строчке турнирной таблицы – теперь у команды 54 очка. Идущая третьей Кишварда отстает на один пункт, но имеет игру в запасе.

Напомним, для Фаворова, который в конце марта продлил с венграми контракт до 2025 года, это уже пятый гол в сезоне. Также на его счету один ассист.

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