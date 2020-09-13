Чемпионат Венгрии, 4-й тур

МТК – Залаэгерсег – 0:3

Голы: Фаворов, 42, Беди, 75, Санто, 88

Петряк голом помог Фехервару победить Академию Пушкаша и выйти на первое место в чемпионате Венгрии

МТК на своем поле принимал Залаэгерсег. Украинец Артем Фаворов вышел в стартовом составе гостей. Начало матча было достаточно напряженным, однако к середине первого тайма игра успокоилась. На 42 минуте Фаворов вывел Залаэгерсег вперед.

Во втором тайме гости продолжили давить на ворота соперников – это принесло свои плоды. Беди забил на 75, а другой одноклубник украинца – Санто – поставил жирную точку в матче на 88 минуте. 3:0 и Залаэгерсег одерживает первую победу в новом сезоне чемпионата Венгрии и поднимается на шестую строчку в турнирной таблице. В активе команды Фаворова теперь 5 очков. МТК сейчас занимает седьмое место с таким же количеством пунктов.