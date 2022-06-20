Защитник Зари Денис Фаворов может стать игроком Ворсклы, сообщает Эпоха Футбола.

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Соглашение 31-летнего защитника с луганцами истекает 30 июня этого года, а продлевать контракт с "мужиками" футболист не планирует. Вероятно, переход также связан со сменой главного тренера Зари – Виктор Скрипник возглавил Ворсклу и хотел бы видеть в своей команде опытного защитника, уровень которого ему хорошо известен.

Напомним, Фаворов в прошлом, досрочно завершенном сезоне провел за Зарю 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Последние несколько недель он жил в Черкассах, где поддерживал форму с местным Днепром. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

К слову, ранее СМИ рапортовали об уходе из Зари и Ахмеда Алибекова, который досрочно расторг контракт с луганцами.

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