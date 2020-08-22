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Фаворов – о поражении от Десны: Заря еще не готова к такому футболу

22:33 - Читати українською
Фаворов – о поражении от Десны: Заря еще не готова к такому футболу
Денис Фаворов / Фото из открытых источников

Защитник Зари Денис Фаворов прокомментировал поражение луганчан в первом туре УПЛ от своей бывшей команды (1:3).

58’ Александр Филиппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Филипп Будковский
 
Денис Фаворов 43’
43’ Денис Фаворов
58’ Александр Филиппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Филипп Будковский

"Если б были болельщики – было бы что-то особенное. Приятно было вернуться на этот стадион, поиграть. Жаль, проиграли. Забил и забил. Радуюсь каждому голу. Если бы победный – радовался бы втройне. Пообщаемся с болельщиками, они ждут меня.

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Не вышли мы еще на пик, это очевидно. Чтобы играть в такой агрессивный футбол, надо быть очень физически подготовленными. А мы еще не совсем готовы к этому футболу", – сказал Фаворов в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в первом туре чемпионата Украины Заря уступила черниговской Десне со счетом 1:3. Единственный гол луганчан забил именно Денис Фаворов.

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Десна - Заря Денис Денис Фаворов Заря Заря Десна Десна
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