Нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле может не сыграть против Украины в отборе к ЧМ-2026.

Нападающий Усман Дембеле был единственным, кто отсутствовал на тренировке сборной Франции во вторник в Клерфонтене, за четыре дня до первого матча "трехцветных" в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. Он продолжает восстановление после травмы левого бедра.

Франция потеряла двух важных игроков перед матчем с Украиной – известно, кто их заменит

Фаворит на следующий "Золотой мяч" испытывает дискомфорт в левом подколенном сухожилии и тренируется по специальной программе, сообщил в понедельник врач сборной Франции Франк Ле Галль перед матчем со сборной Украины.

В тренировке приняли участие остальные 22 игрока, в том числе Адриен Рабьо и Бенджамин Павар, которые отсутствовали накануне, поскольку подписывали свои контракты с Миланом и Марселем соответственно.

Сообщается, что на тренировке присутствовал отец Килиана Мбаппе Уилфрид.

Украина – Франция: где смотреть стартовый матч команды Реброва в отборе ЧМ-2026