Главный тренер Байера Хаби Алонсо до сих пор не решил, где продолжит свою карьеру.

Контракт 42-летнего испанца с немецким клубом заканчивается в 2026 году. Пока не известно, останется ли Хаби Алонсо во главе Байера.

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По информации Marca, испанец еще не знает, что будет делать по окончании текущего сезона. Алонсо примет решение относительно своего будущего в марте. Судьба игроков немецкой команды не будет зависеть от него – решение о возможных трансферах будут принимать директора Байера.

Считается, что Хаби Алонсо является одним из главных претендентов на замену Карло Анчелотти в Реале. Руководители мадридцев внимательно следят за прогрессом испанского специалиста.

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