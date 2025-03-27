Форвард Барселоны и сборной Бразилии дал заднюю, когда после разгрома его команды футболисты сборной Аргентины с него спросили.

Перед матчем с Аргентиной в отборе на ЧМ-2026 форвард Барселоны в грубой форме пообещал обыграть соперника. Однако Бразилия уступила действующим чемпионам мира со счётом 1:4. Когда Рафинья покидал поле, он вступил в словесное противостояние с некоторыми аргентинскими футболистами, которые напомнили ему его обещание.

Аргентина – Бразилия: Рафинья спровоцировал драку во время матча – лидера Барселоны пришлось оттаскивать от соперников

"Меня там не было, но я слышал, как Рафинья сказал кому-то, что его слова неправильно перевели с португальского", – заявил защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико. Можно предположить, что Рафинья пытался объяснить аргентинцам, что на его языке произнесенные слова имели немного другой тон или были вырваны из общего контекста.

Напомним, что Рафинья считается одним из фаворитов на выигрыш следующего "Золотого мяча".

Аргентина без Месси разбила Бразилию – одноклубник Мудрика оформил гол+ассист: отбор к ЧМ-2026