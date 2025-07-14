Фаворит на получение "Золотого мяча" пропустил в символическую сборную Клубного ЧМ "ноунеймов"
14 июля 21:33 - Читати українською
Форвард ПСЖ Усман Дембеле не вошел в символическую сборную Клубного ЧМ.
По итогам Клубного ЧМ эксперты официального транслятора мирового первенства среди клубов DAZN представили символическую сборную. В команду турнира попали четыре игрока победителей, а также три представителя финалиста.
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Символическая сборная Клубного ЧМ
Вратарь: Ясин Буну (Аль-Хиляль);
Защитники: Марк Кукурелья (Челси), Тьяго Силва (Флуминенсе), Маркиньос (ПСЖ), Ашраф Хакими (ПСЖ);
Полузащитники: Витинья (ПСЖ), Энцо Фернандес (Челси), Коул Палмер (Челси), Педру Нету (Челси);
Нападающие: Гонсало Гарсия (Реал Мадрид), Джон Ариас (Флуминенсе).
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