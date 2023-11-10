Favbet перечислил 4 млн грн на проект фандрейзинговой платформы UNITED24 "Безопасное Небо", призванный обеспечить силы ПВО системой сенсоров идентификации воздушных целей.

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"Мы, как украинский бизнес, понимаем жизненную важность противовоздушной обороны, особенно во время российского энергетического террора. Своевременность обнаружения вражеской ракеты или дрона повышает вероятность ее уничтожения. А каждая уничтоженная в воздухе цель – это спасенные жизни и уцелевшая инфраструктура", – сказал основатель Favbet Андрей Матюха.

Система сенсоров способна обнаруживать воздушные цели, даже те, что летят на малых высотах, а также прогнозировать их маршрут для дальнейшей нейтрализации. Благодаря искусственному интеллекту система предусматривает, откуда могут возникнуть следующие угрозы.

Система "Безопасное Небо" эффективно показала себя в тестовом режиме как против крылатых ракет, так и против БПЛА Shahed 136. Во время испытаний в 11 регионах Украины она обнаружила 100% воздушных угроз без единой ошибки. Сбор на проект "Безопасное Небо" запустил амбассадор UNITED24 Тимоти Снайдер.

"Дроны и ракеты, которые выпускает Россия на мирные города, уносят жизни людей и разрушают гражданскую инфраструктуру. Каждый вклад на систему идентификации воздушных целей – это шаг к защите украинцев от террористических атак. Мы благодарим каждый бизнес за взносы и призываем украинские и международные компании присоединиться к сбору", – отмечают в UNITED24.

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