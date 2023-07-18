Уже в этом сентябре на улицы Львова возвращается самое большое беговое событие Галичины. "День 557: Львівський півмарафон Незламності 2023" пройдет при поддержке генерального партнера компании FAVBET, уже неоднократно поддерживающей события бегового сообщества Run Ukraine.

Регистрироваться можно по ссылке: http://bit.ly/3XSYkL8.

"FAVBET важно поддерживать не только профессиональный, но и любительский спорт – массовые мероприятия, объединяющие тысячи украинцев вокруг общих увлечений. Мы рады поддерживать беговое коммьюнити, ведь заниматься любимым делом и популяризировать спорт – идеальное комбо. К тому же, бег является прекрасным способом заботиться о своем здоровье и контролировать ментальное состояние в нашей стрессовой реальности. Так что до встречи на старте! – прокомментировал бренд-директор FAVBET Александр Тарасов.

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Дата стартов – 3 сентября. Организаторы подготовили полноценный городской забег за стартом возле Оперного театра и по трассе, пролегающей через весь город в один круг. Кроме традиционных 21 км, участники могут присоединиться к минимарафону на 5 км, а также двух забегов на 10 км – "Львовской" и "Ветеранской" десятки.

От 50% до 100% прибыли со всех приобретенных регистраций организаторы полумарафона направят в благотворительный фонд "Незламні", который занимается протезированием и реабилитацией пострадавших от российской агрессии.

FAVBET продолжает системно поддерживать украинский спорт и способствовать развитию спортивной инфраструктуры разного уровня. За время войны компания не только не сократила, но расширила партнерства с рядом футбольных клубов Первой и Премьер-лиги, стала генеральным партнером Федерации баскетбола Украины.