При поддержке украинской компании военным передана материально-техническая помощь на сумму более 14 млн грн. В FAVBET заявили, что будут участвовать в обеспечении подразделения на постоянной основе.

В первый пакет помощи при поддержке FAVBET вошло более 300 наименований техники, оборудования и амуниции, в том числе:

7 автомобилей, в том числе шесть внедорожников Nissan Navara, Nissan Pathfinder и бус Volswagen T5

Более 100 дронов разного назначения

Сопутствующее оборудование и расходные материалы для БпЛА: 3D очки для FPV дронов, аккумуляторы, приемники и усилители сигнала, политические стеки, видеокамеры, пульты управления, запасные пропеллеры;

Комплект амуниции и оборудования для повседневной деятельности роты: комплексы спутниковой связи Starlink, зарядные станции, обогреватели, рюкзаки, планшеты, компьютеры, модемы и т.д.

"Сегодня это один из важнейших проектов компании с точки зрения поддержки ВСУ. Наша цель – обеспечить подразделение всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. Мы хорошо понимаем, что это долговременное обязательство, и мы готовы поддерживать роту столько и в том объеме, как этого потребует ситуация на фронте", – комментирует президент благотворительного фонда FAVBET Foundation и основатель компании FAVBET Андрей Матюха.

"ФАВОРИТ – обновленное подразделение ВСУ, действующее под руководством соучредителя и вице-президента Украинской федерации MMA (UFMMA) и вице-президента профессиональной лиги смешанных боевых искусств WWFC Дениса Перча. Подразделение Дениса принадлежит к числу так называемых "РУБАК" или рот ударных беспилотных авиационных комплексов, которые с помощью дронов проводят разведывательные и ударные миссии.

Большинство бойцов "ФАВОРИТА" – представители единоборств и других видов спорта, многие были знакомы еще до начала полномасштабной войны. Впрочем, по словам командира, объединяет их в первую очередь не спорт, а знание военного дела, которое они получили в ходе регулярных тренировок и выполнения реальных задач на передовой.

До того, как возглавить "ФАВОРИТ", Денис Перч прошел путь от разведчика до командира разведывательной роты. Осенью 2022 года он принимал участие в контрнаступлении в Харьковской области, а после – выполнял боевые задания на Бахмутском и Лиманском направлениях.

"Денис – боец во всех смыслах этого слова. До войны он прилагал значительные усилия для развития ММА в Украине, теперь так же упорно работает над очищением страны от оккупантов. Мы уверены в его опыте и профессионализме воинов под его командованием" – рассказывают в FAVBET.

Поддержка роты "ФАВОРИТ" является частью системных усилий FAVBET по поддержке ВСУ и других сил обороны Украины. С начала полномасштабного вторжения при содействии компании и фонда Favbet Foundation украинская армия получила более 250 автомобилей, в том числе 53 внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот «Армии дронов», а также более 130 дронов разных модификаций. Общая сумма помощи на сегодняшний день составляет более 190 млн. рублей.