Популярный украинский букмекер FAVBET продолжает развивать легальные форматы взаимодействия с игроками. Стремясь предложить больше возможностей бетторам, предпочитающим живое общение, в компании решили дополнить свое онлайн-предложение физическим пунктом приема ставок.

Букмекерский пункт FAVBET открылся на территории отеля Mercure Kyiv Congress по адресу: Киев, Cosmo Multimall (Шулявка), ул. Алексея Тихого, д. 42а (буква К).

Гостям заведения предлагают весь спектр букмекерских услуг: заключение спортивных пари на все маркеты и линии ставок из портфолио FAVBET, получение выигрышей, а также возможность просмотра актуальных спортивных событий. Для удобства игроков заведение оборудовано несколькими столами с интерактивными дисплеями, большими табло с результатами матчей и зоной отдыха.

Игорь Сирук

"Мы рады способствовать тому, что цивилизованный рынок азартных развлечений постепенно вытесняет нелегальный сегмент. Букмекерский пункт FAVBET – первое заведение в Украине, имеющее лицензию КРАИЛ и работающее в соответствии с действующим законодательством в области азартных развлечений. Это – комфорт и безопасность игроков, соблюдение принципов ответственной игры, а также весомые взносы в госбюджет путем налоговых и лицензионных платежей", – говорит директор БК "ФАВБЕТ" Игорь Сирук.

В компании отмечают, что планируют внимательно изучить опыт функционирования первого пункта и обратную связь от игроков, чтобы в дальнейшем применить его для улучшения качества услуг в ходе расширения наземной сети.

"Открытие букмекерского пункта является логическим звеном развития группы компаний FAVBET и призвано на еще более качественном уровне удовлетворять потребности клиентов", – отметил директор по развитию бизнеса FAVBET Сергей Дзекунов.

Сергей Дзекунов

Основанная в Украине, компания FAVBET – один из крупнейших спонсоров украинского спорта, поддерживающий ряд ведущих футбольных клубов страны, национальные федерации хоккея и баскетбола. Компания также сотрудничает с Минмолодежьспорта в рамках Национальной платформы добропорядочности спорта, которая занимается поддержкой спортивной этики и противодействует договорным матчам.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

* Лицензия на букмекерский пункт от 23.08.23 года, выдана ООО "БК ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 08.08.2023 года за № 120.