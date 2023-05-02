"Для FAVBET важно быть внутри игры – внутри спорта, внутри аудитории болельщиков. Сотрудничество с Александром Денисовым позволяет делиться качественным контентом и охватывать еще больше фанатов футбола", – уверен СОO FAVBET Михаил Труба.

Теперь FAVBET – партнер группы YouTube-каналов "Футбол 2.0". Эксклюзивное партнерство с Александром Денисовым и его медиа рассчитано на три года. Цель сотрудничества: поддержка интереса украинского болельщика к футболу и развитие украиноязычного YouTube-контента.

Александр Денисов – заслуженный журналист Украины и спортивный ведущий, автор популярных проектов и известнейший топ-менеджер в сфере футбольного медиа. Основал самую большую группу YouTube-каналов. Футбол 2.0. Платформу с качественным футбольным контентом, где настоящие фаны и новички в футболе найдут для себя интересные форматы.

"Партнерство Футбол 2.0 и FAVBET – это очень хорошая новость именно для зрителя. Мы объединились ради одной цели – качественный спортивный контент на украинском языке на YouTube. А это значит, в частности, еще больше новых программ, одна из которых уже скоро. Так что ждите премьеру еще одного YouTube-канала из нашей группы!" – делится своими мыслями Александр.

Поэтому FAVBET и Александр Денисов уверены, что совместные усилия позволят популяризировать футбол и увеличить украинскую футбольную аудиторию в YouTube.