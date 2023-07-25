FAVBET и киевское Динамо пришли к согласию не продлевать партнерский контракт. Этим решением завершается история пятилетнего сотрудничества.

Благодаря игроков, тренеров, руководителей и всех преданных болельщиков ФК Динамо за пять ярких лет, в FAVBET создали видео с самыми яркими моментами сотрудничества – от громких побед в Премьер-лиге до перформансов на трибунах. Вспомните, как это было.

"Динамо — часть истории всего украинского футбола, и мы счастливы, что вместе нам удалось вписать в нее еще несколько памятных страниц. Последние годы принесли стране много испытаний, но даже в таких условиях нам удавалось сплачивать фанатов вокруг общих побед, развивать спорт и воплощать проекты, выходящие далеко за пределы футбольных площадок", – рассказывает Head of Sport Marketing компании FAVBET Денис Якимов.

Киевское Динамо и FAVBET заключили партнерское соглашение, задавшись целью не ограничиваться логотипом на футболке, а вывести сотрудничество между спонсором и клубом на новый уровень – работать над популяризацией футбола и развитием крупных совместных проектов.

В течение следующих пяти лет FAVBET и Динамо удалось значительно расширить динамовское коммьюнити в Украине и прокачать уровень культуры. Партнеры произвели впечатление фанатам, создав брендированный фан-сектор на домашнем стадионе клуба, а также внедрив развлечения и розыгрыши призов во время матчей. FAVBET сделали подарок фанатам Динамо, поддержав выпуск документального экшн-фильма "Невідоме Динамо".

Было много социальных инициатив – от благотворительных киберспортивных турниров FIFA 22 #MatchForPeace до дружеских матчей, призывавших мировое сообщество поддержать Украину в борьбе с агрессором. Пятилетнее сотрудничество имело знаковые победы.

Команда FAVBET искренне благодарит ФК Динамо за пять лет плодотворного сотрудничества. Желаем новых побед и как можно скорее вернуться к играм под мирным небом.