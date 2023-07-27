Ведущая украинская iGaming-компания FAVBET и чемпион Украины ФК Шахтер представили совместные планы. Новое партнерство призвано усилить позиции двух популярных брендов и прибавить огня украинскому футболу.

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В планах FAVBET и Шахтера – совместные маркетинговые и медийные проекты, активное взаимодействие с фанатским сообществом и внедрение ряда социально значимых инициатив, среди которых развитие детского спорта и восстановление спортивной инфраструктуры, пострадавшей в результате войны.

"Мы продолжаем поддерживать украинский спорт в условиях вражеской агрессии и стремимся к развитию, несмотря на все внешние вызовы. Сотрудничество между двумя крупными брендами должно стать чем-то особенным и усилить бизнес со 100-процентной украинской ДНК. Наши команды имеют значительный европейский опыт, который мы должны использовать для развития гражданского общества, отношения к спорту, ответственной игры и культуры боления", – директор по развитию бизнеса FAVBET Сергей Дзекунов.

Шахтер – клуб, не требующий представления. Славная история, талантливые игроки, преданные болельщики. Сотрудничество с FAVBET открывает еще одну увлекательную главу в истории украинского футбола, полную знаковых противостояний, искренних эмоций и неповторимой атмосферы единения ради любимого спорта.

"Для нас это больше, чем просто спонсорское соглашение, – это партнерство двух команд, стремящихся достичь исключительных результатов. Мы верим, что наша активная поддержка предоставит Шахтеру дополнительную мотивацию и увеличит возможности. Это начало большого приключения, и мы готовы делиться радостью победы и настоящей драйвовой атмосферой со всеми поклонниками футбола", – директор по спортивному маркетингу FAVBET Денис Якимов.



"Радо начинаем трехлетнее сотрудничество с компанией, хорошо известной болельщикам. FAVBET уже много лет представлен на спортивном рынке, имеет за своими плечами огромный опыт реализации различных социальных и благотворительных проектов, в том числе и проектов в поддержку ВСУ. Уверены, вместе мы сможем достичь крупных побед", – директор по стратегическому развитию и коммуникациям ФК Шахтер Юрий Свиридов.

Уже в ближайшую субботу, 29 июля, "оранжево-черные" впервые выйдут на поле в форме с логотипом нового титульного партнера. В дебютном матче УПЛ-2023/24 Шахтеру будет противостоять харьковский Металлист 1925.



Партнерство с ФК Шахтер является важным шагом для FAVBET, что продолжает даже в условиях войны системно поддерживать любимую игру миллионов. Сегодня компания сотрудничает с 6 клубами элитного дивизиона и Первой лиги, а также одним из наиболее активных спонсоров украинского футбола. Партнерские соглашения FAVBET никогда не ограничиваются рекламными проявлениями, а основаны на всестороннем сотрудничестве как на поле, так и за его пределами.

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