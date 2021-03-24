Испанец имел солидную конкуренцию – второе место в рейтинге от издания Goal занял Эдуардо Камавинга из Ренна, а третьим стал Джованни Рейна из Боруссии Д.

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В общем, список составлен из 50 игроков, которые родились не позднее 1 января 2002 года. Ни один украинец в список не попал, а с полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что Фати не играет с ноября 2020 года, поскольку восстанавливается после тяжелой травмы колена. В этом сезоне вингер провел лишь 10 матчей в составе "блаугранас", записав в свой актив 5 голов и 4 ассиста.

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