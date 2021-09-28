Коуч "блаугранас" Рональд Куман раскрыл имена исполнителей, которые получат шанс принять участие в поединке второго тура ЛЧ против Бенфики.

Ансу Фати снова может сыграть в ЛЧ / Twitter Барсы

В Лиссабон, столицу Португалии, на поединок Лиги чемпионов отправились 22 футболиста "сине-гранатовых", сообщает пресс-служба коллектива.

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Впервые в сезоне в заявку ЛЧ попал Ансу Фати, который в последний раз играл в самом престижном евротурнире 4 ноября 2020-го против Динамо. Недавно 18-летний вингер провел первый за почти год матч, в котором отметился голом.

Зато в списке нет Усмана Дембеле, Серхио Агуэро, Жорди Альбы и Мартина Брейтвейта. Все они продолжают восстановление от различных повреждений.

К слову, противостояние Барселоны с командой Романа Яремчука состоится уже завтра, 29 сентября. Стартовый свисток в Лиссабоне прозвучит в 22:00.

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