Юный нападающий испанской Барселоны Ансу Фати продолжает набирать кондиции после тяжелой травмы, из-за которой пропустил практически весь сезон 2020/21.

Юниор накануне частично занимался в общей группе "блаугранас", сообщает Mundo Deportivo.

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Фати близок к полному восстановлению, поэтому врачи добавили нагрузок жемчужине Барсы. Талант часть тренировки первой команды занимался наравне с другими. По оптимистическим прогнозам, Фати может появиться на поле против Севильи в 4-м туре Ла Лиги.

К слову, после двух игр чемпионата Барселона набрала 4 очка и расположилась на 4-й строчке Примеры.

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