Ансу Фати вернулся к командным тренировкам. Перспективный юноша продолжает восстановление после очередной мышечной травмы. Фати довольно рано позволили возобновить тренировки, но о полноценном возвращении на поле пока речь не идет.

Это уже третья травма для Ансу за сезон. Он пропустил старт кампании, немного поиграл осенью, затем после второго повреждения сыграл всего два матча и снова загремел в лазарет. Барселона склоняла футболиста к операции, но он избрал консервативное излечение.

Фати травмирован с января. Тренеры не желают форсировать набор кондиций. Ансу вернется к игре только через несколько недель – ориентировочно в середине апреля.

Тренировку Барселоны посетили юные украинские футболисты: положительные фото