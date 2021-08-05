Испанец в своем Instagram поделился радостной новостью для всех поклонников Барселоны – Ансу наконец вернулся к тренировкам.

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Фати продемонстрировал контроль мяча и точность передач в упражнениях со специальными тренировочными принадлежностями. Отметим, что это были его первые упражнения после того, как он получил тяжелую травму колена в ноябре прошлого года.

Напомним, Ансу является воспитанником Барселоны, за которую дебютировал в основе в прошлом сезоне. В общем, вингер провел за первую команду "блаугранас" 43 матча, в которых отметился 13 голами и 5 ассистами.

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