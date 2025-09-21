Чемпионат Франции, 5 тур

Париж – Страсбур – 2:3

Голы: Дико, 81, Гори, 90+4 – Паэс, 27, Дуэ, 78, Эмега, 87

Гавр – Лорьян – 1:1

Голы: Сумаре, 47 – Айегун, 21

На 4-й минуте Туре (Гавр) не реализовал пенальти

Монако – Метц – 5:2

Голы: Бирет, 28, Фати, 46, 83, Кауо, 86 (автогол), Иленикена, 90+3 - Диалло, 13, Эн, 67 (с пенальти)

Осер – Тулуза – 1:0

Гол: Намасо, 45+2

На 3-й минуте Магри (Тулуза) не реализовал пенальти

На 64-й минуте удален Оппегор (Осер)

Монако реабилитировался за разгром от Брюгге в Лиге чемпионов. Благодаря дублю Ансу Фати команда Ади Хюттера одержала победу над Метцем и вернула себе второе место в Лиге 1.

Осер одолел Тулузу, несмотря на три неблагоприятных для себя изменения решения, принятые с помощью VAR (первые два были вполне обоснованы, третье – в гораздо меньшей степени), Осер, оставшись вдесятером с 64-й минуты, сумел одержать победу (1:0) над Тулузой. Главным героем встречи стал вратарь команды Донован Леон, который вернулся после двухматчевой дисквалификации: он не только совершил несколько сейвов в ходе игры, но и отразил пенальти на третьей минуте.