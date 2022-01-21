Барселона официально подтвердила травму, которую 19-летний игрок получил в матче против Атлетика. У Фати серьезные проблемы с левым бедром.

Фати получил травму в Кубке Испании – форвард Барселоны не сдержал слез

Таланту "блаугранас" может потребоваться операция, сообщает AS. Решение по хирургическому вмешательству будет принято на встрече родителей Ансу и представителей Барселоны. Клубные врачи больше склоняются к операции, как это было ранее с травмой колена. Ориентировочный срок восстановления довольно длительный – 6-8 недель.

Напомним, Фати только что восстановился после 2 месяцев отсутствия. Жемчужина Барселоны успел провести 2 матча, забить Реалу и снова загремел в лазарет.

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