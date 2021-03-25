Жемчужина Барселоны рискует больше не сыграть в текущей кампании, сообщает Marca.

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Мениск 18-летнего форварда заживает совсем не так, как надеялись в клубе. Во время нагрузок талант испытывает сильную боль, что не позволяет думать о возвращении на поле. Вероятно, Фати придется делать вторую операцию и пропускать заключительную часть сезона. В ближайшее время должно быть принято решение о необходимости хирургического вмешательства.

Добавим, что в текущей кампании Фати успел провести 10 матчей, отличился 5 голами и 4 ассистами.

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