Один из героев поединка против "сине-желтых" Ансу Фати рассказал о своем полноценном дебюте за сборную Испании.

"Кажется, я стал 800-м футболистом, сыгравшим за сборную Испании. Горжусь этим. За долгое время за команду сыграло немало классных игроков.

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Я невероятно горд тем, чего добился во время полноценного дебюта за сборную Испании. Перед выходом на поле тренер сказал мне, что такой матч в карьере бывает только один, и посоветовал сыграть в свое удовольствие", – цитирует Фати официальный сайт УЕФА.

Напомним, 17-летний форвард Барселоны впервые провел в составе "Фурии Рохи" полный матч и стал одним из героев поединка против Украины – он забил сам и заработал пенальти, который реализовал Серхио Рамос.

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