Звездный посредник Жорже Мендеш затеял новую агентскую партию после удачного итога трансферной кампании для Криштиану Роналду. Теперь в фокусе португальца нападающий испанской Барселоны Ансу Фати.

Услуги юниора предложили Манчестер Сити и ряду других европейских грандов, сообщает El Nacional.

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Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола попросил спортдира Чики Бегиристайна не вступать в запущенный Мендешем сценарий. С одной стороны, коуч Манчестер Сити якобы не хочет навредить родной Барселоне. С другой, "горожан" могут использовать для других целей. Испанские медиа уверены, что все манипуляции вокруг вероятного ухода Фати связаны с выбиванием Мендешем нового контракта для своего клиента.

Напомним, что прошлым летом главный актив суперагента – Криштиану Роналду – оформил неожиданное возвращение в Манчестер Юнайтед. Этот переход, вероятно, спровоцировал именно Мендеш, сначала предложив португальца Сити.

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