"У Фати травма мышцы левого бедра. Ему нужно пройти тестирование, чтобы узнать уровень серьезности повреждения", – говорится в заявлении клуба в Twitter.

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В полуфинале Суперкубка Испании против Атлетика (2:3) Ансу вышел на поле на 61-й минуте, но уже в овертайме Хави заменил молодого форварда на Деста. Фати покидал поле со слезами на глазах, а главный тренер ободряюще обнял подопечного.

Напомним, осенью Ансу вылетел на два месяца из-за проблемы с этой же мышцей. По прогнозам, на восстановление нападающего дают от 3-х до 6-ти недель.

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