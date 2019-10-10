Фати получил разрешение ФИФА выступать за сборную Испании

Нападающий Барселоны Ансу Фати официально завершил процедуру смены футбольного гражданства.

Сегодня, 10 октября, ФИФА сообщила Королевской федерации футбола Испании (RFEF), что Анси Фати имеет право выступать за испанскую сборную того возраста, в которую получит вызов, сообщает Marca.

Тренер сборной Испании Морено объяснил, почему Фати не получил вызов на матчи отбора Евро-2020

Отмечается, что смену гражданства Фати завершил еще 20 сентября, но не мог сыграть за молодежную сборную Испании поскольку ФИФА понадобилось время для изучения дополнительных документов.

Теперь, когда все юридические вопросы решены, 16-летний нападающий может ожидать дебютный вызов. Отмечается, что Фати будет в списке команды U-21 на матче квалификации к Евро-2021, которые пройдут в ноябре. На чемпионат мира U-17 в Бразилию Ансу не поедет.

Відмовив Реалу та вже став рекордсменом Барселони: історія Ансу Фаті – наступника Мессі на Камп Ноу