Фати получил гражданство Испании – он может поехать на чемпионат мира U-17

Юный нападающий Барселоны Ансуи Фати получил полное право выступать за сборную Испании.

Сборная Испании примет участие в чемпионате мира U-17, который пройдет с 26 октября по 17 ноября в Бразилии. Как сообщает Marca, юный талант Барселоны Ансу Фати получил полное право выступать за "фурию роху".

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Футболист имеет происхождение из Гвинеи-Бисау, Португалии и Испании, и теперь Совет Министерства выдал ему испанское гражданство.

Фати в возрасте 16 лет стал самым молодым дебютантом в истории Лиги чемпионов, а также уже забил 2 гола в Ла Лиге.

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