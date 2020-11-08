Вингеру Барселоны Ансу Фати понадобится операция после травмы, которую он получил в матче 9-го тура Ла Лиги против Бетиса.

Ансу будет прооперирован уже завтра, 9 ноября, из-за травмы левого мениска. Операцию проведет доктор Рамон Кугат под наблюдением медицинского штаба каталонского клуба.

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Как сообщает официальный сайт Барселоны, именно от операции и зависит, сколько Фати пропустит из-за травмы. Поэтому пресс-служба сообщит о результатах операции, а также о приблизительных сроках восстановления игрока.

Напомним, за основную команду Барселоны форвард выступает с 2019 года. В текущем сезоне провел в футболке "блаугранас" 10 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.

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