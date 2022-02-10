Фати перебрался в Мадрид – форвард Барселоны продолжает восстанавливаться от травмы
16:13 - Читати українською
Молодой талант Барселоны остается под наблюдением врачей.
Ансу Фати ближайшее время проведет в Мадриде вместе с ведущим физиотерапевтом Хоакином Хуаном, сообщает AS.
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"Я в порядке, очень счастлив, все идет хорошо", – заявил 19-летний нападающий, который продолжает восстанавливаться от повреждения бедра. Барселона настаивала на хирургическом вмешательстве, но Ансу отказался, потому выбрал услуги физиотерапевта.
Фати получил травму еще в конце января. По предварительным прогнозам, на восстановление нападающему понадобится 1,5 месяца.
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