Ансу Фати ближайшее время проведет в Мадриде вместе с ведущим физиотерапевтом Хоакином Хуаном, сообщает AS.

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"Я в порядке, очень счастлив, все идет хорошо", – заявил 19-летний нападающий, который продолжает восстанавливаться от повреждения бедра. Барселона настаивала на хирургическом вмешательстве, но Ансу отказался, потому выбрал услуги физиотерапевта.

Фати получил травму еще в конце января. По предварительным прогнозам, на восстановление нападающему понадобится 1,5 месяца.

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