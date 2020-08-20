Фати отказался от услуг брата Месси и начал сотрудничество с агентом Роналду

Овертайм — 12:00 4984
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"Яка аморальна персона – пиво, жінки…": найстарший професіональний футболіст світу обожнює київське Динамо
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Бавария разгромила Лион и вышла в финал ЛЧ: "ткачи" дарят надежду, неудержимые мюнхенские нападающие и триумф НойераЛига чемпионов — 19 авг 12308
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Українці в ЛЧ: Мілевський в хаосі мстить за Динамо, збірну і шокує всіх, Реброву запропонували нереальні преміальніЛига чемпионов — 19 авг 38474
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Сачко официально стал главным тренером ВолыниПервая лига — 19 авг 4572
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Кравец в шаге от возвращения в ДинамоУкраина — 19 авг 11042