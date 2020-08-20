Фати отказался от услуг брата Месси и начал сотрудничество с агентом Роналду

Ансу Фати прекратил сотрудничество с Родриго Месси, братом лидера Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона хочет, чтобы Фати выступал за клуб на протяжении всей жизни

В свою очередь 17-летний нападающий попал под крыло известного агента Жорже Мендеша, который предстваляет интересы звездного форварда Ювентуса Криштиану Роналду. Стоит отметить, что Мендеш также сотрудничает с еще одним представителем каталонцев – Нельсоном Семеду.

В прошлом сезоне Ла Лиги Фати провел 24 матча, в которых отметился 7-ю голами и ассистом.

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