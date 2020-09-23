Форвард Барселоны Ансу Фати переведен в основную команду "блаугранас", сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Барселона уверена в автоматическом продлении Фати – специалисты обнаружили пробелы в контракте обидчика сборной Украины

17-летний игрок феерично провел прошлый сезон, побив сразу несколько клубных рекордов. Нападающий выбрал себе футболку с номером 22 – цифра стала вакантной после ухода из команды Артуро Видаля. К слову, с номером 22 на спине в каталонском клубе в свое время дебютировали Франк де Бур, Луис Гарсия, Эрик Абидаль и Дани Алвес.

Кроме того, выросла и клаусула футболиста – отныне каждый желающий должен выложить за Фати 400 млн евро вместо прежних 170 млн.

Внесение Фати в заявку Барсы на новый сезон автоматически продлевает его контракт до лета 2024 года, в хотя некоторые специалисты сомневаются в законности такого положения. Фати остается несовершеннолетним, а это должно помешать автоматическому продлению контракта более чем на 1 год.

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