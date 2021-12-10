Фати планировался вернуться на поле после травмы 18 декабря, однако совместно с тренерским штабом решил спокойно закончить восстановление. Ансу не сыграет до конца года, а в первом матче 2022-го против Мальорки получит всего несколько минут, информирует AS.

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Такое решение направлено на то, чтобы избежать рецидивов. Фати пропустил 10 месяцев из-за травмы мениска, после чего осенью дважды неудачно возвращался, получая новые повреждения.

Хави готов дать Ансу столько времени, сколько нужно. Хотя кадровая ситуация в Барселоне очень плохая. После травм Депая команда осталась с одним форвардом.

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