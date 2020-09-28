Нападающий Барселоны Ансу Фати остался без заслуженного приза после матча 3-го тура Ла Лиги с Вильярреалом (4:0).

Каталонцы поединком против команды Унаи Эмери открывали для себя новый сезон чемпионата Испании. Рональд Куман сумел дебютировать с феерической победы.

Барселона – Вильярреал – 4:0 – видео голов и обзор матча

Настоящим героем встречи стал Ансу Фати. Молодой испанец оформил дубль и заработал пенальти для Лионеля Месси. Правда, этого оказалось недостаточно, чтобы получить приз лучшему игроку матча. Помешал возраст футболиста.

Дело в том, что награду вручает пивная компания Budweiser. Поскольку Фати еще несовершеннолетний (17 лет), то не мог получить алкогольный приз. Вместо него лучшим в игре против Вильярреала назвали Жорди Альбу.

Барселона разгромила Вильярреал: симпатичный дебют Кумана, Месси остаётся в топе, но Фати затмевает Лионеля