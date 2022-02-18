Фати имеет шанс сыграть в нынешнем сезоне – новый прогноз для звездочки Барселоны
19:15 - Читати українською
Вингер Барселоны Ансу Фати еще не скоро вернется в игру после очередного повреждения.
Ожидать возвращения Фати можно не ранее конца апреля, сообщает AS со ссылкой на источники из Барселоны.
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В клубе ожидают, что Ансу необходимо минимум 10 недель восстановления и 2-3 недели, чтобы набрать форму. Таким образом, вингер может сыграть в последних 5 или 6 поединках в текущем сезоне.
Добавим, что Фати сыграл 10 матчей в этой кампании, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.
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