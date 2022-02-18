Вингер Барселоны Ансу Фати еще не скоро вернется в игру после очередного повреждения.

Ожидать возвращения Фати можно не ранее конца апреля, сообщает AS со ссылкой на источники из Барселоны.

Барселона перенасыщена игроками атаки – клуб выставит Депая на трансфер

В клубе ожидают, что Ансу необходимо минимум 10 недель восстановления и 2-3 недели, чтобы набрать форму. Таким образом, вингер может сыграть в последних 5 или 6 поединках в текущем сезоне.

Добавим, что Фати сыграл 10 матчей в этой кампании, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

Барселона стала заручником колективного гіпнозу, антигерой за 50 мільйонів і феноменальний вундеркінд