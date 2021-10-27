Юный форвард каталонцев почувствовал дискофморт в колене, сообщает пресс-служба клуба.

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Пока все выглядит не слишком серьезно. Состояние Фати будет тщательно оценено в течение тренировок. 18-летний вингер Барселоны пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы мениска (на другом колене), поэтому его возвращение на поле складывается очень осторожно.

Фати точно не будет играть сегодня против Райо. 30-го октября Барселона встретится с Алавесом, а 2-го ноября – гостевой поединок против Динамо в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

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