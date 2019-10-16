toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ ЕВРО-2020

Фати дебютировал в молодежной сборной Испании – юному таланту Барселоны не исполнилось даже 17 лет

08:00 50 Читати українською
Фати дебютировал в молодежной сборной Испании – юному таланту Барселоны не исполнилось даже 17 лет
Ансу Фати (справа) / Твиттер сборной Испании

Сенсационный вундеркинд Барселоны Ансу Фати провел свой первый матч в футболке сборной Испании U-21.

Представитель каталонского клуба вышел на поле в матче против сборной Черногории U-21 в рамках отбора на Евро-2021.

Барселона пропишет космическую сумму отступных в новом контракте Фати

Фати на 80 минуте заменил защитника Хетафе Марка Кукурелью. Отведенного времени ему оказалось мало, чтобы отличиться результативным действием, Испания U-21 уверенно выигрывала 2:0, поэтому не прилагала лишних усилий в атаке. Впрочем, нападающий Барселоны может собой гордиться – он дебютировал на уровне молодежных сборных, не достигнув даже 17-летнего возраста.

Напомним, что Ансу Фати является уроженцем Гвинеи-Бисау, однако недавно получил испанское гражданство и имел шанс сыграть даже за главную команду пиренейцев.

Відмовив Реалу та вже став рекордсменом Барселони: історія Ансу Фаті – наступника Мессі на Камп Ноу

blog_ava
Швеция – Испания: феерия голкиперов, незаменимый Фабиан Руис и выход "Фурии Рохи" на Евро-2020, оставляющий вопросы
02:15
218
Теги
Испания U-21 Испания U-21 Испания Ансу Фати Ансу Фати Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
11
час
:
52
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук