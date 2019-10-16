Фати дебютировал в молодежной сборной Испании – юному таланту Барселоны не исполнилось даже 17 лет

Сенсационный вундеркинд Барселоны Ансу Фати провел свой первый матч в футболке сборной Испании U-21.

Представитель каталонского клуба вышел на поле в матче против сборной Черногории U-21 в рамках отбора на Евро-2021.

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Фати на 80 минуте заменил защитника Хетафе Марка Кукурелью. Отведенного времени ему оказалось мало, чтобы отличиться результативным действием, Испания U-21 уверенно выигрывала 2:0, поэтому не прилагала лишних усилий в атаке. Впрочем, нападающий Барселоны может собой гордиться – он дебютировал на уровне молодежных сборных, не достигнув даже 17-летнего возраста.

Напомним, что Ансу Фати является уроженцем Гвинеи-Бисау, однако недавно получил испанское гражданство и имел шанс сыграть даже за главную команду пиренейцев.

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