Нападающий каталонского клуба оказался перед серьезным выбором – длительное восстановление или быстрое возвращение на поле с возможными последствиями в будущем.

Как известно, в матче 9-го тура Ла Лиги против Кадиса 18-летний форвард Барселоны травмировался и не смог продолжить поединок после перерыва. Предварительный медицинский осмотр выявил у игрока травму мениска в левом колене.

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Как сообщает AS, сроки восстановления Фати могут варьироваться. Если мениск удастся зашить, восстановление будет занимать не менее четырех месяцев. Другой вариант – удалить разорванный мениск, тогда время восстановления заметно сократится (около двух месяцев), но в будущем это может привести к дегенеративным проблемам с хрящом. Поэтому последнее слово остается за Ансу. В любом случае футболиста в этом году мы на поле больше не увидим.

Напомним, за основную команду Барселоны форвард выступает с 2019 года. В текущем сезоне провел в футболке "блаугранас" 10 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.

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