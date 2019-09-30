Фати попал в расширенный список сборной Испании

Роберт Морено подаст список в пятницу, перед матчами со сборными Швеции и Норвегии.

Нападающий Барселоны Ансу Фати вошел в расширенный список сборной Испании на матчи против Швеции и Норвегии, сообщает Mundo Deportivo. Тренер "красной фурии" Роберт Морено должен определиться до следующей пятницы, когда будет объявлен окончательный состав команды.

Вальверде опасается потери Фати из-за юношеского чемпионата мира

К слову, Фати может войти в список любой из четырех сборных разных возрастов – главной, U-21, U-19 и U-17. Последний вариант был бы худшим для наставника Барселоны Эрнесто Вальверде, принимая во внимание травму колена у молодого форварда.

Напомним, юношеская сборная Испании примет участие в чемпионате мира U-17, который продлится с 26 октября по 17 ноября в Бразилии. Таким образом, Фати может пропустить несколько матчей Барселоны, которые состоятся в этот период.

В этом сезоне во всех турнирах Ансу Фати принял участие в 6 матчах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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