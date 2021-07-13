Барселона еще долго вынуждена обходиться без помощи нападающего Ансу Фати.

Юная звезда "блаугранас" не сможет принять участие в межсезонной подготовке, сообщает AS со ссылкой на Catalunya Ràdio.

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В ближайшие 2-3 недели Фати будет долечиваться в Мадриде. Барселона надеется, что последнее хирургическое вмешательство поможет, и 18-летний форвард сможет вернуться на поле. Остальные игроки будут готовиться к новому сезону на сборах в Германии.

Напомним, из-за травмы колена Фати не играл с ноября прошлого года. Ожидалось, что талант пропустит около 4 месяцев, но реальность оказалась значительно хуже.

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