Нападающий Атлетико Луис Суарес мог оказаться в Ювентусе, но трансфер не состоялся из-за скандальной сдачи экзамена по итальянскому языку.

Экзамен Суареса по итальянскому языку ради получения итальянского гражданства проходил в достаточно шутливой атмосфере. Как видно на кадрах La Repubblica, нападающий шутил с экзаменаторами во время экзамена.

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После того, как экзамен был завершен, в аудиторию вошли еще несколько профессоров университета Перуджи, которые начали фотографироваться с уругвайцем и брать у него автографы.

Напомним, еще в прошлом межсезонье Суарес пытался получить итальянское гражданство. Паспорт гражданина ЕС должен был помочь ему оформить переход в Ювентус. Однако уругвайца уличили в нарушениях на экзамене.

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